Bahnchaos zwischen Nürnberg und Rothsee: Zug geräumt

NÜRNBERG - Schlechte Nachrichten für Ausflügler an den Rothsee: Die Strecke zwischen Nürnberg und Allersberg bleibt längere Zeit vollgesperrt, ein Zug musste sogar vom Roten Kreuz geräumt werden. Die Bahn wagt nun eine erste vorsichtige Prognose.

Auch Nürnbergs S-Bahn-Netz ist von der Sperrung betroffen. Die S2 und S3 fahren unregelmäßig. © Stefan Hippel



Wegen eines Oberleitungsschadens auf der Strecke zwischen Nürnberg und Allersberg ist der Bahnverkehr in der Region am Samstag zum Teil erheblich gestört worden. Bei Bauarbeiten an einer Autobahnbrücke sei vermutlich ein Metallteil herabgefallen und habe einen Kurzschluss ausgelöst, sagte ein Sprecher der Bundespolizei auf Anfrage. Ein Bauarbeiter habe dabei einen Stromschlag erlitten und sich Verbrennungen zugezogen.

Aktuelle Informationen zum Zugverkehr finden Sie in unserem Streckenticker.

Auch das Bayerische Rote Kreuz musste ausrücken. Ein Regionalzug strandete bei Nürnberg-Altenfurt, die Helfer eskortierten 350 Passagiere über die Gleise. Insgesamt wurden drei Personen verletzt, sie mussten notärztlich versorgt werden. Aufgrund der hohen Außentemperaturen wurde auch ein Großaufgebot der Feuerwehr samt Verpflegungswagen hinzugerufen. Die Retter versorgten die 350 Menschen, die wenig später mit sieben Bussen zum Nürnberger Hauptbahnhof gebracht wurden.

Auch S-Bahn-Linien 2 und 3 betroffen

Betroffen sind der Regionalverkehr - unter anderem zwischen Nürnberg Hauptbahnhof und dem Rothsee - sowie viele Züge des Fernverkehrs. Die Strecke, die über Ingolstadt nach München führt, ist die Hauptverkehrsachse in Richtung Süden. Auch die S-Bahn-Linien 2 und 3 sind von der Störung betroffen.

Offenbar wurden die Oberleitungen bei Brückenarbeiten an der Autobahn erheblich beschädigt. "Unsere erste Prognose geht davon aus, dass die Strecke gegen heute Abend wieder frei wird", sagte eine Sprecherin der Bahn. Ein Schienenersatzverkehr zwischen Allersberg und dem Nürnberger Hauptbahnhof (Südausgang) wurde eingerichtet.

Auch Probleme zwischen Neumarkt und Nürnberg

Es entstanden jedoch bereits am Vormittag massive Verspätungen, die für einige Passagiere weitreichende Folgen hatten. Während manche die Trauung enger Freunde verpassten, bangten andere um ihren Urlaub. In einem ICE von München nach Frankfurt zeigte ein Bahnmitarbeiter per Durchsage Verständnis und Hilflosigkeit zugleich: "Wir haben zwei Stunden Verspätung. Aber wir sind die Deutsche Bahn. Wir haben keinen Einfluss auf die Flüge am Frankfurter Flughafen."

Auch zwischen Nürnberg und Neumarkt kam es am Samstagmittag zu Problemen. Mehrere Stunden stand der Zugverkehr still, mittlerweile ist die Strecke wieder frei. "Wir sind wieder im Regelbetrieb. Es kann jedoch noch zu Folgeverzögerungen kommen", so die Bahn.

