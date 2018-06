Bahnhof Würzburg: Gerissene Oberleitung sorgt für Chaos

Teilweise musste der Zugverkehr eingestellt werden - vor 3 Stunden

WÜRZBURG - Wegen einer gerissenen Oberleitung ist der Würzburger Hauptbahnhof am Sonntagnachmittag für den Zugverkehr gesperrt worden. Auch wenn einige Züge wieder fahren, warnt die Deutsche Bahn vor kurzfristigen Ausfällen.

Nach dem Reißen einer Oberleitung herrschte am Sonntagabend weitestgehend Stillstand am Würzburger Bahnhof. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa



Wie ein Sprecher der Deutschen Bahn mitteilte, war kurz nach 17 Uhr die Oberleitung gerissen, als ein ICE im Bahnhof stand. Sie sei auf den Schnellzug gefallen und Teile auf den Bahnsteig. Dieser musste daraufhin evakuiert werden.

"In der Oberleitung können sich auch nach dem Reißen noch gefährliche Restströme befinden, darum muss sie vor der Bergung erst geerdet werden", sagte der Sprecher. Die 850 Reisenden in dem ICE durften deshalb zunächst nicht aussteigen. Mehrere Fernzüge aus und in Richtung Hamburg, Nürnberg, München und Frankfurt sind den Angaben nach von der Oberleitungsstörung betroffen. Sie sollten umgeleitet werden. Wann die Strecke am wichtigen ICE-Knotenpunkt in Unterfranken freigegeben wird, stand am frühen Abend noch nicht fest.

Züge des Nahverkehrs von und nach Nürnberg verkehren aktuell bis Rottendorf und wenden dort vorzeitig. Die Züge von und nach Bamberg verkehren wieder regelmäßig bis Zielbahnhof und halten zusätzlich in Rottendorf.

Fernverkehrszüge der Strecke Aschaffenburg/Fulda über Würzburg und Nürnberg verkehren mit einer Fahrzeitverlängerung von etwa 30 Minuten.

Im Nah- und Fernverkehr kann es noch zu Verspätungen und Teilausfällen kommen. Noch bis um 0 Uhr sollen sich Reisende auf Störungen im Bahnverkehr einstellen.

dpa, vek