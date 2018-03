Bald gibt's Sonne pur: Frühlings-Comeback am Wochenende

Ab Samstag können die Temperaturen Werte im zweistelligen Bereich erreichen - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Regen, eisige Temperaturen und grauer Himmel - von diesem Bild können sich die Franken und die Oberpfälzer am Wochenende erst einmal verabschieden. Stattdessen erwarten uns bis zu 12 Grad und viel Sonnenschein. Ab Montag geht es dann wieder etwas bergab.

Spätestens am Wochenende werden die letzten Schneeflecke schmilzen - die Temperaturen steigen auf bis zu 12 Grad. © dpa



Der Freitag beginnt noch ziemlich verhalten. So lässt sich die Sonne überhaupt nicht in Nürnberg blicken, wie das Portal von wetter.de berichtet. Auch die Temperaturen werden den niedrigen, einstelligen Bereich mit Höchstwerten von bis zu 4 Grad wohl nicht überschreiten, der Regenschirm könnte vereinzelt von Nöten sein. Doch keine Sorge: Man muss trotzdem nicht den Tag in den eigenen vier Wänden verbringen. Inspiration? Bitteschön! Das sind unsere Wochenendtipps.

Und am Samstag sieht dann doch auch schon wieder alles besser aus. Der Wetterdienst von nordbayern.de vermeldet Temperaturen von bis zu 10 Grad und spricht von einer Regenwahrscheinlichkeit von nur 20 Prozent. Die Sonne soll laut wetter.com ganze acht Stunden lang scheinen - wenn das mal keine guten Aussichten sind.

Der Sonntag verläuft laut dem Wetterochs dann auch "recht freundlich", was sich in den 12 Grad dann auch zeigen wird. Die Sonne wird sich auch dann wieder fleißig zeigen - bis zu zehn Stunden Sonnenschein sollen drin sein. Allerdings ist nachts mit leichtem Frost zu rechnen. Dennoch sollte man sich vom leichten Stimmungshoch nicht täuschen lassen.

Denn die kommende Woche startet dem Wetterdienst von nordbayern.de zufolge vor allem in den Nachmittagsstunden mit reichlich Regengüssen. Am Montag erwartet uns zu 90 Prozent Regen. Immerhin sinken die Temperaturen dann aber nicht mehr in den Minusbereich.

