Bald wird's heiß: Bis zu 30 Grad am Wochenende

NÜRNBERG - Gute Nachrichten für alle Sommer-Liebhaber: Ab Freitag steigen die Temperaturen auf Freibad-Niveau und die Sonne mag gar nicht aufhören zu scheinen. Der Donnerstag fällt allerdings recht durchwachsen aus.

Noch mag es etwas zu kühl für den Sprung in den Badesee sein, doch ein Blick auf den Wetterbericht verrät, dass sich das bald ändern wird. Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild



Der Mittwoch ist ein besonderer Tag, denn am 27. Juni ist Siebenschläfertag. "Das Wetter am Siebenschläfertag noch sieben Wochen bleiben mag", lautet das Sprichwort. Und der fränkische Wetterochs ist optimistisch: Wenn es nach ihm geht, zeigt das Feld auf dem Thermometer dann etwa 26 Grad. Dabei soll es weitgehend trocken bleiben - angenehme Aussichten also für die nächsten zwei Monate!

Laut dem Wetterdienst von nordbayern.de widerlegt der Donnerstag jedoch sogleich dieses Sprichwort. Denn drei dicke Regenwolken zeichnen ein düsteres Bild für die Wettervorhersage.So richtig darauf verlassen kann man sich allerdings nicht, denn andere Wetterdienste gehen weiterhin von Null Prozent Regenrisiko und Sonnenschein aus. Die Temperaturen steigen auf maximal 24 Grad.

Ab Freitag feiert der Sommer dann allerdings sein Comeback, das Franken und der Oberpfalz bis zu 30 Grad bescheren wird. Zum Einstieg meldet wetter.com einen Sonne-Wolken-Mix und bis zu 27 Grad zum warm werden. Am Samstag geht der Wetterdienst von nordbayern.de dann schon von bis zu 29 Grad aus. Gute Nachrichten gibt es zudem auch vom fränkischen Wetterexperten: "Die Luftfeuchte geht allmählich wieder zurück, es ist also nicht mehr schwül."

Am Sonntag wird es dann möglicherweise sogar noch heißer - bis zu 31 Grad können drin sein. Bei diesem Wetter gibt es nur eine Entscheidung zu treffen: Freibad oder Badesee? Wir haben hier eine Auswahl der besten Plätze für eine Abkühlung in der Region zusammengestellt:

