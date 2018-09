Ball-Glamour und Schaumschlacht: Die Wochenend-Bilder!

Die einen wälzten sich im Dreck, die anderen walzten auf dem Opernball - vor 1 Stunde

NÜNBERG - Eine rauschende Ballnacht, Zweikämpfe auf dem Wasser und ein Lichtermeer aus Kerzen: Während das Wochenende für manche die Ballnacht des Jahres bereithielt, verausgabten sich andere beim Fischerstechen auf der Pegnitz oder beim Tough Mudder in Wassertrüdingen. Abwechslung pur also - wir haben die Bilder!

Nürnberg erlebt eine Nacht voller Glanz und Glamour - das lässt sich natürlich auch die Prominenz nicht nehmen. Und so haben sich Jörg Pilawa, Jasmin Griebl, die neue Miss Nürnberg, Star-Oboist Albrecht Mayer und Promi-Friseur Marcel Schneider bereits auf dem Roten Teppich ins Medien-Getümmel gewagt. Zur Feier des Tages hat TV-Star Pilawa sogar die Fansocken des 1. FC Nürnberg ausgepackt.

Schwarz, grün, bunt, gold oder glitzernd: Die Kleiderauswahl beim Nürnberger Opernball war vielfältig. Die Damen und Herren zeigten sich in ihren schönsten Outfits - und wir haben die Bilder dazu.

Was für ein Spektakel in Wassertrüdingen: Beim diesjährigen "Tough Mudder"-Hindernislauf stellten sich rund 15.000 Teilnehmer der Herausforderung und überquerten schlammige Wassergräben, kletterten rutschige Ebenen empor und schwammen durch ein Eiswasserbad.

Bis in die Karolinen- und Königstraße hinunter standen die Menschen, nach Schätzungen der Veranstalter könnten es 2000 gewesen sein: Zahlreiche Nürnberger haben sich am Samstagabend vor der Lorenzkirche versammelt, um mit Kerzen ein Zeichen für die Strahlkraft der Demokratie zu setzen.

Bilderstrecke zum Thema

Er ist noch immer beliebt bei Deutschlands Jugendlichen: Am Samstag stattete Jimi Blue Ochsenknecht seinen Fans in Nürnberg einen Besuch ab - und präsentierte sein neues Kochbuch. Ein Mädchen brach in Tränen aus, als es ihrem Idol nahe kam. Wir haben die Bilder!