Am Donnerstagmittag fuhr eine Frau mit ihrem Pkw auf der A73 zuerst gegen einen Warnleitanhänger, danach krachte ihr Kombi auf der Auffahrt zur A70 gegen die Leitplanke. Die Mutter und ihr Kind verletzten sich bei den Kollisionen leicht. Die Auffahrt zur A70 blieb rund 20 Minuten gesperrt.

Mit zwei Hundertschaften fuhr die Polizei am Donnerstagmorgen vor und riegelte das Gelände der Asylbewerberunterkunft in Zirndorf ab. Es habe Hinweise auf kriminelle Strukturen unter den Bewohnern gegeben, so ein Polizeisprecher. Bei der Durchsuchung der Räume fanden die Beamten neben Betäubungsmitteln auch mögliches Diebesgut.