1,4 Promille: Autofahrer prallt in Bamberg gegen Betonmauer

20-Jähriger hatte Kontrolle über Fahrzeug verloren - vor 58 Minuten

BAMBERG - So hatte sich ein 20-Jähriger seine Fahrt sicher nicht vorgestellt. Mit einem Totalschaden musste der Volkswagen am frühen Freitagmorgen abgeschleppt werden. Das Fahrzeug war zuvor gegen eine Betonmauer geprallt. Die Polizei hat auch schon eine Vermutung, was die Ursache für die Kollision sein könnte.

Ein 20-Jähriger ist am frühen Freitagmorgen mit seinem Fahrzeug in der Bamberger Hainstraße gegen eine Betonmauer gefahren - wohl alkoholisiert. © News5 / Merzbach



Ein 20-Jähriger ist am frühen Freitagmorgen mit seinem Fahrzeug in der Bamberger Hainstraße gegen eine Betonmauer gefahren - wohl alkoholisiert. Foto: News5 / Merzbach



Ein 20-Jähriger war kurz nach 2.30 Uhr am Freitag mit seinem VW Golf auf der Richard-Wagner-Straße in Bamberg unterwegs gewesen. Als der junge Mann in einer Linkskurve in die Hainstraße abbiegen wollte, verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam rechts von der Fahrbahn ab und krachte gegen das Hoftor und die Mauer eines Anwesens. Der Pkw-Lenker überstand den Vorfall allerdings unverletzt.

Dennoch wurde ein Gesamtschaden von rund 40.000 Euro ermittelt, so die Polizei. Dieser verteilt sich zu je 20.000 Euro auf das Fahrzeug und die Betonmauer. Am Fahrzeug entstand ein Totalschaden. Eine mögliche Ursache für den Unfall könnte Alkohol am Steuer sein, die Polizisten vor Ort nahmen Alkoholgeruch beim Unfallfahrer wahr. Ein Vortest ergab 1,42 Promille. Der Führerschein wurde daher sichergestellt.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

mw