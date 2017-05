1 nice Veranstaltung: Willy Nachdenklich in Bamberg

Macher von "Nachdenkliche Sprüche mit Bilder" las vor 400 Studenten - vor 1 Stunde

BAMBERG - Auf Einladung der Uni Bamberg hat Willy Nachdenklich, Urheber der Seite "Nachdenkliche Sprüche mit Bilder", über seine Inspiration, Social-Media-Hypes und den Erfolg mit abenteuerlicher Orthographie gesprochen. Zudem las Nachdenklich aus seinem neuen Buch voller Kurzgeschichten. Unser Fazit: 1 gute Veranstaltung vong Niceigkeit her.

Willy Nachdenklich hat ein riesiges Netzphänomen losgetreten. © Willy Nachdenklich



"1 Honnymoon Situation ensteht wenn 2 rumküssen". Gut, Küsse hat Willy Nachdenklich am Donnerstagabend in der Markusstraße in Bamberg keine verteilt. Stattdessen präsentierte der Mann, dessen Satireseite bei Facebook und Co. zuletzt beachtliche Reichweite erzielte, eine Auswahl seiner lustigsten Memes.

Mehr oder weniger stichhaltige Weisheiten, kombiniert mit bewusst verfälschter Orthografie und simplen Bildern heißt das Patentrezept seines Erfolgs. Die Netzgemeinde honoriert das mit hunderttausenden Likes, Tendenz steigend. Oder eben mit rund 400 Interessierten, die in den Vorlesungssaal der Uni Bamberg gekommen waren, um seinen Ausführungen zu lauschen.

Sprüchemacher und Buchautor Willy Nachdenklich umrahmt von André Haller (l.) und Markus Behmer (r.) von der Uni Bamberg, Fachbereich Kommunikationswissenschaft. © Maximilian Hetzelein



Professor Markus Behmer von der Uni Bamberg kam nicht umhin, Nachdenklich bei der Eröffnung selbstironisch seinen Neid einzugestehen: "Wir lesen selten vor so viel Publikum. Unsere Texte sind tiefgründig und ernst gemeint und erhalten 20 bis 50 Likes", so der Dekan der Geistes- und Kulturwissenschaften lachend.

Was folgte, war ein "Minigolf-Sportkrimi": Nachdenklich gab eine Kurzgeschichte aus seinem noch nicht veröffentlichten Buch zum Besten. Im für ihn typischen Sprachstil erfuhren die Zuhörer etwa, wie man Armdrücken gegen sich selbst gewinnt, oder warum Paviane die besseren Pförtner sind. So dauerte es nicht "Lasagne" bis der gebürtige Amberger für zahlreiche Lacher im Publikum sorgte.

Rund 400 Zuhörer lauschten Willy Nachdenklich. © Maximilian Hetzelein



2018 startet Nachdenklich eine Lesereise quer durch die Republik und wird unter anderem in Erlangen und Bayreuth lesen. Sein neues Kurzgeschichtenbuch erscheint bereits im Herbst.

Maximilian Hetzelein