In einer Kurve kollidierten zwei Motorradfahrer, die sich entgegenkamen: Ein 19-jähriger Motorradfahrer wollte offenbar nach links in einen Feldweg abbiegen und übersah dabei einen entgegenkommenden 23-jährigen Motorradfahrer. Beide wurden bei dem Zusammenstoß lebensgefährlich verletzt.

Ein 19-Jähriger ist am Sonntagnachmittag am Würgauer Berg bei Scheßlitz mit dem Motorrad verunglückt.

Auf einem Firmengelände eines Altmetall-Entsorgungsbetriebs am Bamberger Hafen kam es am Donnerstagabend zu Verpuffungen, wodurch Gewerbemüll in Brand geriet. Die Feuerwehr hatte das Feuer schnell im Griff, eine Gefahr für die Bevölkerung bestand zu keinem Zeitpunkt.