24-Jähriger fährt mit 2 Promille in Gegenverkehr

Drei Autos im Unfall verwickelt - 31.000 Euro Schaden - vor 1 Stunde

BAMBERG - In einen Unfall in Walsdorf nahe Bamberg waren in der Nacht auf Samstag gleich drei Autos verwickelt. Der Schaden im fünfstelligen Bereich war nicht das einzige, dass die Polizisten feststellten.

Ein 24-jähriger KIA-Fahrer geriet nach Polizeiangaben in der Steigerwaldstraße auf die Gegenfahrbahn und stieß frontal mit dem entgegenkommenden Volkswagen eines 34-Jährigen zusammen. Durch den Aufprall wurde der Volkswagen noch auf den Ford einer dahinter fahrenden 57-Jährigen geschoben. Diese wurde dabei leicht verletzt. Die beiden anderen Unfallbeteiligten blieben unverletzt. Es entstand an den Fahrzeugen ein Sachschaden von etwa 31.000 Euro.

Beim KIA-Fahrer stellten die Polizisten bei einem Alkoholtest einen Wert von 2,04 Promille. Der Führerschein des 24-Jährigen wurde daraufhin sichergestellt und gegen ihn wegen des Verdachtes der Gefährdung des Straßenverkehrs wurde eingeleitet.

