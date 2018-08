Am frühen Freitagmorgen ereignete sich auf der A3, etwa 500 Meter vor der Anschlussstelle Pommersfelden, ein Verkehrsunfall bei fließendem Verkehr. Zwei Lastwagen waren auf der rechten Spur in Fahrtrichtung Würzburg unterwegs, als plötzlich der hintere auf den vorderen auffuhr.

Am Dienstagvormittag krachte es in Baunach im Landkreis Bamberg: Ein Auto, das gerade einen Bahnübergang passierte, wurde von einem Zug erfasst. Die Fahrerin des Kleintransporters wurde verletzt, allerdings nicht lebensgefährlich. Der Zugfahrer und die 14 Fahrgäste blieben laut Polizei allerdings unverletzt.

Die Sterzermühle an den Unteren Mühlen war über 70 Jahre als Kriegsruine im Dornröschenschlaf versunken, jetzt ist sie wieder unter den Lebenden. Der Grund dafür liegt in der Regnitz verborgen: Ein Wasserkraftwerk, das bis zu 300 Bamberger Haushalte mit Strom versorgt. Am Donnerstag wurde die Anlage eingeweiht. Und zugleich Richtfest für das Gebäude gefeiert, in dem im Frühjahr 2019 das neue Welterbebesucherzentrum eröffnet werden wird. Auch ein Café wird eröffnet mit herrlichen Blick auf das alte Rathaus im Fluss.