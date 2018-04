3,4 Promille: Betrunkener torkelt über den Berliner Ring

Orientierungsloser Mann zeigte einem Passanten den Mittelfinger - vor 13 Minuten

BAMBERG - Am Samstagabend beorderte ein Spaziergänger die Bamberger Polizei an den Berliner Ring. Dort hatte ihm "ein stark torkelnder Mann" einfach den Mittelfinger gezeigt. Ein Alkoholtest sorgte selbst bei den Beamten für verblüffte Gesichter.

Die Polizisten griffen den orientierungslosen Mann gegen 22.50 Uhr auf Höhe der Pödeldorfer Straße am Berliner Ring auf. Ein Passant hatte die Streife informiert, nachdem der "erheblich betrunkene 45-Jährige" ihm einfach so den Mittelfinger gezeigt hatte.

Die Beamten führten einen Alkoholtest bei dem Mann durch. Dieser lieferte einen Wert von 3,4 Promille. Daraufhin mussten die Polizisten den 45-Jährigen in Gewahrsam nehmen, da er nicht mehr in der Lage war, seinen Weg mit genügend Orientierung fortzusetzen. Der Passant zeigte ihn wegen Beleidigung an.

