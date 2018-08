In der Nacht zum Freitag musste die Feuerwehr in der Albrecht-Dürer-Straße in Bamberg anrücken. Kurz zuvor hatten Bewohner dort ein Feuer in einem mehrstöckigen Haus entdeckt. Als die Einsatzkräfte eintrafen schlugen die Flammen bereits aus aus den Fenstern. In der Wohnung, in welcher das Feuer ausgebrochen war, wurde ein lebloser Mann gefunden. Er konnte reanimiert werden, der Rettungsdienst brachte den schwer Verletzten in eine Spezialklinik.