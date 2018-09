79-jähriger Oberfranke tritt bei "Die Höhle der Löwen" an

BAUNACH - "Die Höhle der Löwen" ist zurück und beschert dem Fernsehsender Vox direkt zum Auftakt Rekord-Einschaltquoten. Am kommenden Dienstag geht es weiter, dann bekommen es die Investoren mit dem bislang ältesten Gründer der Show zu tun, einem Erfinder aus dem oberfränkischen Baunach.

Rudolf Wild will den "Löwen" zeigen, was eine Harke ist. Foto: MG RTL D / Bernd-Michael Maurer



Rudolf Wild ist pensionierter Tischlermeister und begeisterter Hobbygärtner. Mit voller Hingabe pflegt und hegt er sein eigenes grünes Reich, doch das erfordert Arbeit. Arbeit, die einem 79-Jährigen schon mal Probleme bereiten kann.

Aus diesem Grund hat sich der oberfränkische Erfinder Gedanken über Unterstützung für die Gartenarbeit gemacht, um in Zukunft nicht mehr an starken Rücken- und Gelenkschmerzen zu leiden. Seine Lösung: Eine Multiharke. Ein Gartengerät, welches vier Werkzeuge ineinander vereint und aus einer beidseitigen, scharf angeschliffenen, sehr großen Spitzhacke, sowie tiefen, dreieckförmigen Zinken aus drei Millimeter Edelstahl besteht.

Aus seiner Vorstellung entwickelte sich nicht nur eine wirkungsvolle Hilfe bei der Gartenarbeit, sondern sie reifte in den vergangenen Jahren auch immer mehr zu einer potenziellen Geschäftsidee. Denn Rudolf Wild verkauft seine "Ruwi"-Gartengeräte seit 2012 selbst, besitzt einen eigenen Online-Shop und stellt die Funktionsfähigkeit seiner Multiharken sogar via Youtube-Video unter Beweis. Sein Motto: "Nur ein Gartengerät - für die unterschiedlichsten Gartenarbeiten."

In seiner Garage, die er zur Werkstatt umfunktioniert hat, baut der Baunacher jedes einzelne Stück selbst und will jetzt die Investoren der "Höhle der Löwen"-Jury um Dagmar Wöhrl von seinen Gartengeräten überzeugen. Sein Ziel: Ein eigenes Unternehmen. 30 Prozent seiner Anteile bietet Rudolf Wild den "Löwen" an, im Gegenzug verlangt er 80.000 Euro Startkapital, um die Expansion von "Ruwi"-Gartengeräte möglich zu machen.

