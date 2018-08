Am Samstag versammelten sich rund 150 Aktivisten in Bamberg, um gegen die Innenpolitik von Horst Seehofer und Markus Söder (beide CSU) zu protestieren. Unter dem Motto "Raven gegen Horst" tanzten sich die bunt gekleideten Demonstranten von der Konzerthalle bis hin zum Dom und ließen den Abend friedlich nahe der Mußstraße ausklingen.

In der Nacht zum Donnerstag herrschte in der Brennerstraße in Bamberg Aufregung: Aus einem Schlot der Mälzerei Weyermann loderten gegen 3 Uhr meterhohe Flammen - die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot von 120 Einsatzkräften an. Die Feuerwehrkräfte waren bis in die Mittagsstunden vor Ort, um das Feuer komplett abzulöschen. Die Ursache für den Brand ist offenbar ein technischer Defekt an einer Maschine.