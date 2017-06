Acht Verletzte: Schwerer Unfall auf B505 bei Bamberg

BAMBERG - Eine junge Frau schwebt nach einem Verkehrsunfall auf der B505 in Lebensgefahr. Sie war am Sonntag bei Strullendorf (Lkr. Bamberg) mit ihrem Mietwagen frontal mit zwei Fahrzeugen kollidiert. Sieben weitere Personen wurden verletzt.

Die Fahrerin dieses Mietwagens war nach der Frontalkollision bei Strullendorf in dem Wrack eingeklemmt. Die Feuerwehr befreite die junge Frau. © NEWS5 / Merzbach



Die Bundesstraße 505 glich am Sonntagabend einem Trümmerfeld. Drei Fahrzeuge waren südlich von Bamberg nahe der Anschlusstelle Strullendorf ineinander gekracht. Die Feuerwehr setzte schweres Gerät ein, um eine junge Frau zu befreien, die im Wrack eines Mietwagens eingeklemmt war. Nach Angaben eines Polizeisprechers erlitt die Frau, die aus dem Landkreis Neustadt an der Aisch / Bad Windsheim stammt, lebensgefährliche Verletzungen.

Dem Sprecher zufolge war sie gegen 21.30 Uhr mit dem weißen Fiat Panda einer Autovermietung in Richtung Pommersfelden unterwegs. Bei Strullendorf lenkte sie den Wagen aus noch ungeklärter Ursache plötzlich in den Gegenverkehr. Die Polizei schließt nach Auskunft des Sprechers medizinische Gründe nicht aus. Die Ermittlungen laufen.

Der Kleinwagen krachte frontal in zwei entgegenkommende Fahrzeuge, einen weißen Skoda Fabia und einen schwarzen Kia Sportage. Sieben Insassen aus diesen beiden Autos wurden laut dem Sprecher leicht bis mittelschwer verletzt. Sie kamen ebenso wie die in Lebensgefahr schwebende Frau zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser.

Rund vier Stunden dauerten die Aufräumarbeiten an der Unfallstelle. Erst um 1.30 Uhr hatten die Einsatzkräfte die B505 gesäubert und die Trümmer beseitigt. Bis dahin war die Bundesstraße komplett für den Verkehr gesperrt. An den drei Autos entstand ein Sachschaden von rund 70.000 Euro.

