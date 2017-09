AEO Bamberg: Große Kapazität nicht ausgeschöpft

BAMBERG - Der Ausbau der Aufnahmeeinrichtung Oberfranken auf dem ehemaligen Bamberger US-Kasernengelände ist Mitte Juli abgeschlossen worden. Momentan ist allerdings nur knapp ein Drittel der Kapazität von 3400 Plätzen belegt.

Der Ausbau der Aufnahmeeinrichtung Oberfranken auf dem ehemaligen US-Kasernen-Gelände Bamberg ist abgeschlossen und böte nun Platz für 3400 Asylsuchende. © GuideMedia



Mit dem Umbau der ehemaligen US-Kaserne in Bamberg wurde im September 2015 eine Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge in der Weltkulturerbestadt geschaffen.

Die Aufnahmeeinrichtung Oberfranken (AEO) war ursprünglich als Anlaufstelle für diejenigen Flüchtlinge gedacht, die kaum Chancen auf eine Genehmigung ihres Asylantrages hatten.

Einrichtung mit Doppelfunktion

Seit etwas mehr als einem Jahr, dem 18. Juli 2016 fungiert sie nun aber nicht mehr nur als Anlaufstelle für Flüchtlinge aus sicheren Herkunftsstaaten, sondern auch als reguläre Erstaufnahmeeinrichtung für Asylbewerber.

In Abstimmung mit dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) wurde sie zur besonderen Aufnahmeeinrichtung im Sinne des Bundesgesetzes erklärt und bleibt damit auch weiterhin zuständig für Asylsuchende mit geringer Bleibewahrscheinlichkeit. Hierbei werden Verfahren beschleunigt durchgeführt, da die Asylbewerber aus sicheren Herkunftsländern kommen.

Die AEO erfüllt so bundesweit als erste diese Doppelfunktion von Erstaufnahme- und besonderer Aufnahmeeinrichtung. Anfang September des letzten Jahres wurde sie außerdem um eine dritte Säule in der Funktion eines Ankunftszentrums ergänzt. Dort werden ankommende Asylbewerber registriert und ihre Fälle durch das BAMF nach Komplexität geordnet.

Ausbau abgeschlossen - Kapazität nicht ausgelastet

Die Kapazitäten der AEO wurden stetig erweitert und ausgebaut. Mitte Juli hat die Einrichtung nun ihre endgültige Kapazität erreicht, es können mittlerweile 3400 Menschen untergebracht und versorgt werden.

Der Ausbau bestand aus acht weiteren Wohnblöcke, einer Materialausgabe und einer Küche mit neugebautem Speisesaal. Knapp eineinhalb Monate nach der Fertigstellung ist momentan allerdings nur ein Bruchteil dieser Plätze belegt.

Aktuelle Zahlen der Regierung von Oberfranken belegen am 29.08.2017 eine Auslastung von 223 Plätzen in der besonderen Aufnahmeeinrichtung und 960 Menschen, die in der regulären Erstaufnahmeeinrichtung untergebracht sind. Somit sind mit 1183 nur etwas mehr als ein Drittel der Plätze momentan belegt.

