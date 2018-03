Alkoholisierte Schweizerin fährt in Bamberger Schaufenster

Fahrerin und ihre beiden Begleiterinnen blieben unverletzt - vor 41 Minuten

BAMBERG - Am frühen Sonntagmorgen kam eine Fahrerin aus der Schweiz auf schneebedeckter Fahrbahn in Schleudern und setzte ihren Wagen gegen die Schaufensterscheibe eines Autohauses.

Eine lange Nacht hatte offensichtlich eine Schweizerin hinter sich, die mit zwei Begleiterinnen am frühen Sonntagmorgen durch Bamberg fuhr. Die Fahrerin eines Audi wollte von der Kirschäcker Straße in die Kärntenstraße abbiegen, kam aber mit ihrem Auto auf schneebedeckter Fahrbahn ins Schleudern.

Zum Stehen kamen der Pkw der 26-Jährigen aber nicht etwa auf der Straße, sondern in einem ortsansässigen Autohaus, durch dessen Schaufensterscheibe die junge Frau ihren Wagen manövrierte. Glücklicherweise verletzte sich dabei keine im Audi befindliche Person.

Als die Polizei den Unfall aufnahm stellten die Beamten Alkoholeinfluss bei dessen Verursacherin fest. Ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht und zeigte 0,84 Promille an. Daraufhin nahmen die Polizisten der Frau Blut und ihren Führerschein ab. Die Staatsanwaltschaft Bamberg ordnete an, dass die 26-Jährige eine Sicherheitsleistung im mittleren vierstelligen Bereich erbringen muss. Der Schaden an Schaufenster und Pkw beläuft sich auf etwa 15.000 Euro.

