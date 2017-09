Alte Lok: Hier probt die Bundespolizei gefährliche Situationen

BAMBERG - Für manche Züge gibt es ein Leben nach der Deutschen Bahn. Sie landen nicht auf dem Schrottplatz, sondern bei der Bundespolizei: Ein ausrangierter Doppelstockwagen steht auf dem Gelände des Aus- und Fortbildungszentrums in Bamberg. Mit ihm sollen die Beamten gefährliche Situationen trainieren.

Ein ausrangierter Doppelstockwagen steht nun auf dem Gelände des Aus- und Fortbildungszentrums in Bamberg. Mit ihm sollen die Beamten gefährliche Situationen trainieren. Foto: Christiane Krodel



Für Bundespolizisten macht es einen gewaltigen Unterschied, ob sie einem aggressiven Fahrgast auf dem Bahnsteig oder im Zug begegnen. In der Bahn ist es eng. Die Decken sind niedrig – besonders im unteren Teil eines Doppelstockwagens. Der Beamte kann sich, sollte die Situation eskalieren, an Haltestangen und Glastüren verletzen. Und dann sind da noch die anderen Fahrgäste. Auch sie muss der Bundespolizist im Blick haben und bei Gefahr schützen. Was also tun? Wie sich verhalten?

Seit Donnerstag können Bundespolizisten in der Ausbildung oder während einer Fortbildung in Bamberg diese und andere Situationen üben – die Bundespolizei ist für die Sicherheit in Zügen und auf Bahnanlagen zuständig. In knapp zehn Monaten wurde auf dem Gelände der ehemaligen Kaserne der US-Armee ein Bahnhof nachgebaut - inklusive Ticketautomaten und Glasvitrine.

Am Bahnsteig wartet ein Doppelstockwagen. Die Deutsche Bahn hat ihn der Bundespolizei zur Verfügung gestellt. "Der Polizeiberuf ist ein Erfahrungsberuf", sagte gestern Thomas Lehmann, der das Aus- und Fortbildungszentrums (AFZ) in Bamberg leitet. Der Zug ermöglicht es den Beamten, realitätsnah zu üben, Fehler zu machen und diese zu korrigieren. Auch Sicherheitsmitarbeiter der Deutschen Bahn sollen auf dem Gelände üben – gemeinsam mit der Bundespolizei.

Das AFZ ist der größte Ausbildungsstandort der Bundespolizei in Deutschland. Tag der offenen Tür ist am 15. Oktober.

