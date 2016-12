An Weihnachten: Schlägerei in Diskothek Gunzendorf

Höchstädter prügelte auf Köttmansdorfer ein - Ein Verletzter - vor 1 Stunde

GUNZENDORF - Plötzlich krachte es auf der Tanzfläche: Ein 25-Jähriger ist in der Nacht von Sonntag auf Montag in der Diskothek Gunzendorf verprügelt worden. Die Polizei ermittelt.

Unschöne Szenen in der Diskothek Gunzendorf: Während der selbsternannte "Abrissgeneral" DJ Hillside bei der Weihnachtsparty "XmasLoyds" sein Programm abspulte, nahm die Nacht für einen 25-Jährigen eine schmerzhafte Wendung. Wie die Polizeiinspektion Bamberg-Land mitteilte, wurde der Köttmannsdorfer auf der Tanzfläche der Disko unvermittelt von einem 20-Jährigen aus Höchstadt an der Aisch verprügelt.

Das Opfer erlitt leichte Verletzungen, die Polizei rückte an. Gegen den Schläger wird nun wegen Körperverletzung ermittelt.

Erst im November geriet der Kult-Club in die Schlagzeilen: Ein Anwohner, dessen Haus auf einem benachbarten Grundstück steht, hat zum wiederholten Male gegen die Betreiber der Diskothek in Gunzendorf geklagt. Er beschwert sich über zu hohe Lautstärke in der Nacht. Die Existenz des Clubs ist deshalb in Gefahr.

Hier geht es zu allen Polizeimeldungen des Tages.

sh

Mail an die Redaktion