Aprilwetter in Franken: Böen knickten mehrere Bäume um

Kräftiger Wind sorgte nachmittags für jähe Unterbrechung des Frühlingswetters - vor 1 Stunde

NÜRNBERG/BAMBERG - Angenehme Temperaturen, ein laues Lüftchen und viel Sonnenschein: Der Mittwoch erfreute die Region mit frühlingshaftem Wetter. Am Nachmittag zogen allerdings plötzlich dichte Wolken auf - und sorgten mancherorts für einen Blitz-Sturm, dem einige Bäume nicht gewachsen waren.

In Bamberg wehte der Wind eine Birke auf ein geparktes Auto. © NEWS5 / Herse



In Nürnberg traf es eine massige Kiefer in einem Innenhof in der Nordstadt: Der 700 Kilogramm schwere Baum wurde von einer Böe umgeweht und drohte, auf ein Wohnhaus in der Hoppertstraße zu stürzen. Gestützt wurde er nur noch von einer vorgelagerten Garage. Die Nürnberger Feuerwehr rückte daher mit Kran, Drehleiter und Säge an, um den Baum zu stützen und dann Stück für Stück abzutragen. Die Hoppertstraße war währenddessen gesperrt.

In Bamberg und Umgebung musste die Feuerwehr nach dem Wetterumsturz ebenfalls mehrmals ausrücken, um abgeknickte Bäume zu beseitigen. Zwischen Oberhaid und Appendorf kippte ein Baum auf die Kreisstraße BA34. Im Bamberger Stadtgebiet riss der Wind in der Eichendorffstraße eine Birke um, die auf ein geparktes Auto krachte. Insgesamt seien die Schäden aber "nicht der Rede wert", schätzt ein Sprecher des Polizeipräsidiums Oberfranken die Folgen des Mini-Unwetters ein.

So schnell, wie die dunklen Wolken kamen, waren sie dann auch wieder verschwunden: Bereits nach einer halben Stunde war der Spuk vorbei und die Sonne strahlte erneut vom Himmel.