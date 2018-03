Der 68-jährige BMW-Fahrer war gegen 16 Uhr auf der B22 unterwegs, als er in Ebrach aus einer Unachtsamkeit heraus nach links von der Straße abkam und gegen eine Gebäudefassade fuhr. Der Fahrer und seine drei Begleiterinnen wurden bei dem Unfall mittelschwer verletzt und kamen in ein Krankenhaus, an dem Wagen entstand ein Totalschaden. Die Feuerwehr sperrte für die Bergung der Unfallopfer und des zerstörten BMW teilweise die Ortsdurchfahrt. Zusammen mit den Schäden an der Hauswand beläuft sich die Schadenssumme auf etwa 50.000 Euro. © NEWS5 / Merzbach