Auto überschlägt sich mehrfach: Schwerer Unfall auf der A70

56-Jährige geriet mit ihrem Fahrzeug ins Schleudern - vor 58 Minuten

SCHONUNGEN - Eine 56-Jährige ist am frühen Dienstagabend auf der Autobahn A70 aus noch ungeklärter Ursache mit ihrem VW Polo ins Schleudern gekommen und verletzte sich beim Unfall mittelschwer. Ihr Wagen überschlug sich und kam auf dem Dach zum Liegen.

Die 56-Jährige aus dem Landkreis Haßberge war auf der A70 in Richtung Bamberg unterwegs, als ihr Wagen zwischen den Anschlussstellen Schonungen und Theres plötzlich ins Schleudern geriet und rechts von der Fahrbahn abkam. Die Frau fuhr in eine Böschung und ihr VW Polo überschlug sich mehrfach, ehe er auf dem Dach liegend zum Stehen kam.

Bilderstrecke zum Thema VW Polo überschlägt sich: 56-Jährige nach Unfall auf A70 schwer verletzt Am frühen Dienstagabend ist eine 56-Jährige in ihrem VW Polo aus noch ungeklärter Ursache von der Autobahn abgekommen. Ihr Wagen geriet auf der Autobahn A70 ins Schleudern und überschlug sich danach. Die Frau wurde mit mittelschweren Verletzungen in eine nahegelegene Klinik gebracht.



Die Unfallfahrerin wurde ersten Informationen zufolge mit mittelschweren Verletzungen in eine nahegelegene Klinik gebracht. Die Autobahn war während der Bergungsarbeiten zeitweise völlig gesperrt, weshalb es zu einem rund fünf Kilometer langen Stau kam.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

ama

Mail an die Redaktion