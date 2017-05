Die Polizei leitete am Mittwochmorgen sofort eine Großfahndung ein, nachdem sich die Gruppe Unbekannter an der Sprengung eines Geldautomaten in der Leestener Volksbank versucht hatte. Auch die Einsatzkräfte der Feuerwehr waren vor Ort, weil es in der Bank nach Gas roch. Glücklicherweise entstand kein größerer Sachschaden. © NEWS5