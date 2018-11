Autos kollidieren bei Bamberg: Eine Person verstorben

Staatstraße zwischen Bamberg und Strullendorf musste gesperrt werden - vor 26 Minuten

BAMBERG - Am Montagmittag ereignete sich am Ortsausgang von Bamberg in Richtung Strullendorf ein schwerer Verkehrsunfall: Zwei Autos sind dabei laut ersten Angaben der Polizei frontal zusammengestoßen. Eine Person wurde tödlich verletzt.

Weitere Informationen folgen.

jm