Am Montagmittag ist eine 71-Jährige mit ihrem Opel Meriva auf der Verbindungsstraße zwischen Bamberg und Strullendorf in den Gegenverkehr geraten. Ihr Wagen prallte zunächst gegen einen Renault und kollidierte dann einen entgegenkommenden VW Golf. Zusätzlich fuhr eine Golf-Fahrerin in die Unfallstelle. Die 71-Jährige starb noch an der Unfallstelle, während die beiden Golf-Fahrerinnen schwere Verletzungen erlitten. © NEWS5