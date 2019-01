Baby sperrt sich in Auto ein: Polizeieinsatz in Bamberg

Zwölf Einsatzkräfte der Feuerwehr und BRK-Mitarbeiter halfen bei Rettung - vor 1 Stunde

BAMBERG - Zu einem etwas ungewöhnlichen Einsatz fuhren Polizei, Feuerwehr und Einsatzkräfte des BRK am Donnerstag in die Artur-Landgraf-Straße in Bamberg: Dort hatte sich ein elf Monate alter Junge im Auto eingesperrt - doch seine Mutter hatte keinen Zweitschlüssel für den Wagen.

Wie die Polizei am Freitagmorgen mitteilte, ist es in Bamberg am Donnerstagmittag zu einem nicht alltäglichen Polizeieinsatz gekommen. Gegen 11.30 Uhr hatte eine Frau in der Artur-Landgraf-Straße ihren Wagen beladen, als dieser sich plötzlich nicht mehr öffnen ließ.

Der Grund: Offenbar hatte ihr elf Monate altes Kind das Auto von innen versehentlich versperrt. Die Mutter hatte jedoch keinen Zweitschlüssel zu dem Wagen. "Um den Knirps zu befreien", wie die Polizei schreibt, rückten rasch Beamte der Inspektion Bamberg-Stadt, ein Dutzend Einsatzkräfte der Feuerwehr und auch ein BRK-Fahrzeug an. So konnte die Frau den kleinen Jungen zügig wieder in die Arme schließen.

