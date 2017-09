Bamberg: 20-Jähriger beleidigt Polizisten übel

Der Mann zeigte sich uneinsichtig und sprach mehrfach Beleidigungen aus - vor 57 Minuten

BAMBERG - Am frühen Samstagmorgen waren Beamte der Bamberger Polizei in der Innenstadt unterwegs. Ein 20-Jähriger hatte damit offenbar seine Probleme, er begrüßte die Beamten mit zwei gestreckten Mittelfingern. Als die Polizisten seine Personalien aufnahmen, wurde der junge Mann verbal ausfällig.

Am frühen Samstagmorgen fuhr eine Streife der Bamberger Polizei in der Obere Sandstraße. Wie die Beamten mitteilen, wollte sich ein 20-Jähriger aus Bamberg offenbar vor seinen Freunden besonders in Szene setzen und beleidigte die Polizisten beim Vorbeifahren mit zwei gestreckten Mittelfingern. Bei der Personalienfeststellung und der Eröffnung des Tatvorwurfs zeigte er sich uneinsichtig und beleidigte einen der eingesetzten Beamten mehrfach mit dem Ausdruck "Hurensohn". Mit dem Fall ist mittlerweile die Staatsanwaltschaft Bamberg befasst.

sha