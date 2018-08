Bamberg: Audi-Fahrer rast mit 3,1 Promille gegen Bank-Filiale

Mann war auf der Flucht vor der Polizei - 10.000 Euro Schaden - vor 14 Minuten

BAMBERG - Ein betrunkener Audi-Fahrer sorgte in den frühen Sonntagmorgenstunden für Aufsehen in Bamberg. Der Mann war mit rund 3,1 Promille mit seinem Audi gegen die Fassade einer Bank-Filiale gerauscht. Zuvor war er vor einer Polizei-Streife geflüchtet.

Ein betrunkener Audi-Fahrer hat in der Nacht auf Sonntag die Blicke der Bamberger Polizei auf sich gezogen: Der Mann fuhr entgegen der Fahrtrichtung in eine Einbahnstraße, anschließend flüchtete er mit überhöhter Geschwindigkeit vor der Streife. An der Fassade einer Bank-Filiale nahm die Irrfahrt ein jähes Ende. Der Fahrer hatte einen Alkoholpegel von 3,1 Promille.