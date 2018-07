Bamberg: Auto touchiert bei Unfallflucht Fahrradfahrer

Es wird nach Zeugen und einer involvierten Fahrradfahrerin gesucht - vor 41 Minuten

BAMBERG - Erst fuhr er ein anderes Auto an, dann erwischte er beim Rückwärtsfahren zwei Radfahrer: Ein 19-jähriger Autofahrer flüchtete am Freitag, nachdem er einem 63-Jährigen auf der Kettenbrücke in Bamberg auffuhr. Es wird nun nach Zeugen und der betroffenen Fahrradfahrerin gesucht.

Am Freitagmittag gegen 13 Uhr ereignete sich auf der Kettenbrücke in Bamberg ein Verkehrsunfall mit anschließender Fahrerflucht.

Ein 19-Jähriger passte nicht auf und fuhr dem vorausfahrenden Mercedes leicht auf. Als der 63-jährige Fahrer ausstieg und sich vor die Fensterscheibe des jungen Mannes stellte, um ihn zu konfrontieren, blieb der Betroffene schweigend sitzen. Stattdessen spuckte er dem Mann aus seinem Auto heraus auf dessen Klamotten.

Anschließend setzte der 19-Jährige mit seinem Audi zurück, erwischte bei seiner Flucht die Fahrradfahrerin hinter ihm und fuhr weiter Richtung Obere Königsstraße. Auch hier streifte er mit seinem linken Kotflügel einen Fahrradfahrer. Dieser entpuppte sich allerdings als Polizist, der gerade privat unterwegs war, und die Verfolgung mit dem Fahrrad aufnahm.

Nachdem der Täter noch weiter - teilweise in entgegengesetzter Fahrtrichtung - fuhr, wurde er an der Einmündung Kunigundendamm/Luitpoldstraße von Polizisten aufgehalten.

Der 19-Jährige machte einen geistig verwirrten Eindruck auf die Polizeibeamten und gab zu, vor Fahrtantritt Drogen konsumiert zu haben. Die Polizisten ließen dem Mann Blut abnehmen, sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Außerdem wurde ein Strafverfahren gegen den Mann eingeleitet.

Die Polizeiinspektion Bamberg sucht nun nach Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen machen können. Es wird ebenfalls nach der anderen Fahrradfahrerin gesucht, die durch den Audi-Fahrer leicht erwischt wurde. Telefonnummer: 0951/9129-210

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.