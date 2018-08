Bamberg: Betrunkener Beetle-Fahrer fährt gegen Ampelmast

Mit 1,04 Promille unterwegs - 13.000 Euro Sachschaden - vor 1 Stunde

BAMBERG - Betrunken am Steuer kam ein VW Beetle-Fahrer in Bamberg von der Fahrbahn ab und fuhr gegen einen Ampelmast. Bei einem Alkoholtest kam er auf 1,04 Promille - mit Folgen für den Mann.

Am frühen Montagmorgen gegen 1.15 Uhr fuhr ein 51-Jähriger mit seinem VW Beetle gegen einen Ampelmast. Der Mann hatte zuvor an der Ampel an der Kreuzung Markusstraße/Innere Löwenstraße so stark beschleunigt, dass er von der Fahrbahn abkam und sein Auto gegen den Ampelmast lenkte.

Der Unfallverursacher war, wie nach einem anschließenden Alkoholtest bekannt wurde, mit 1,04 Promille unterwegs. Die Polizei entzog ihm den Führerschein und ordnete zusätzlich einen Bluttest an.

Durch den frontalen Zusammenstoß mit dem Mast wurde das Fahrzeug fahruntauglich und musste abgeschleppt werden. Ein weiterer Schaden entstand an der Ampel, welche durch den Zusammenprall umknickte. Der Sachschaden beläuft sich auf 13.000 Euro.

