Bamberg: Einbrecher stehlen Wandtresor aus Bäckerei

Die Polizei sucht dringend nach Zeugen - vor 51 Minuten

BAMBERG - In einer Bamberger Bäckerei drangen zwischen Donnerstag und Samstag Einbrecher ein und entwendeten einen Tresor. Die Kriminalpolizei Bamberg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.

In der Zeit zwischen Donnerstag, 19 Uhr, und Samstag, 4.45 Uhr, brachen bisher unbekannte Täter durch eine Glastür in eine Bäckereifiliale in der Moosstraße ein. Dort rissen die Einbrecher einen Wandtresor aus der Verankerung, nahmen diesen mit und verschwanden unerkannt. Der Entwendungsschaden liegt laut der Polizei Bamberg in einem niedrigen vierstelligen Bereich. Außerdem richteten die Einbrecher einen Sachschaden von etwa 2000 Euro an.

Im Rahmen der aufgenommenen Ermittlungen sucht die Kriminalpolizei Bamberg nach Personen, die im Tatzeitraum im Bereich Moosstraße und Berliner Ring verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachten konnten. Zeugen können sich unter der 0951 9129491 an die Ermittler wenden.

