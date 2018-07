Bamberg: Entwarnung nach Sprengstoffalarm im Briefzentrum

Mitarbeiter hatten einen verdächtigen Gegenstand gefunden - vor 1 Stunde

BAMBERG - Sprengstoffalarm in Bamberg: Im Briefzentrum fanden Mitarbeiter einen verdächtigen Gegenstand und riefen die Polizei. Ein technisches Sonderkommando konnte Entwarnung geben.

Um kurz vor 11 Uhr ging in Bamberg ein Notruf bei der Polizei ein. Im Briefzentrum in der Memmelsdorfer Straße wurde ein verdächtiger Gegenstand gefunden. Die Polizei nahm zunächst an, dass Gefahr von der Postsendung ausgehen könnte. Aufgrund dessen wurden der Bereich gesperrt und die Mitarbeiter evakuiert.

Das technische Sonderkommando des Landeskriminalamts wurde zur Sichtung des Gegenstands angefordert. Am Donnerstagnachmittag konnten die Spezialisten zum Glück Entwarung geben: Von dem Gegenstand ging keine Gefahr aus. Die Kriminalpolizei stellte die Postsendung für weitere Ermittlungen sicher.

Der Artikel wurde am 12. Juli 2018 um 15 Uhr aktualisiert.

