Bamberg: Labrador bei praller Sonne im Auto gelassen

Hundehalterin muss mit Anzeige rechnen - Vorfall in Bamberg - vor 2 Stunden

BAMBERG - Einer Polizeistreife wurde in Bamberg am Freitagmittag ein geparktes Auto gemeldet. Dort wurde ein Hund zurückgelassen, welcher der prallen Hitze ausgesetzt war.

Der Labrador wurde im Zeitraum von 10 bis 11 Uhr in dem geparkten Wagen am Bamberger Babenbergerring zurückgelassen. Wie die Polizei mitteilt, habe der Hund "merklich unter der starken Innenraumtemperatur" gelitten.

Mit Eintreffen der herbeigerufenen Streife kam auch die Halterin zum Fahrzeug zurück. Das Auto musste so also nicht zwangsgeöffnet werden, um den Vierbeiner von seinen Qualen zu befreien. Auf die Frau wartet nun eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz. Dem Labrador ging es nach dem Vorfall bereits besser, so die Polizei.

