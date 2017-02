Bamberg: Mann legt Feuer in eigener Wohnung

BAMBERG - Zu einem ungewöhnlichen Fall von Brandstiftung kam es am Samstagabend in Bamberg. Ein 45-jähriger Mieter legte in seiner eigenen Wohnung ein Feuer und flüchtete anschließend. Durch das schnelle Eingreifen der Vermieterin und zwei Nachbarn konnte Schlimmeres verhindert werden.

Nur durch Zufall sah die Vermieterin des Mehrfamilienhauses in der Kirschäckerstraße ihren 45-jährigen Mieter gegen 17.45 Uhr von dem Anwesen weglaufen. Laut Polizei konnte sie in der Wohnung des Mannes einen Lichtschein ausmachen. Als sie die Wohnung des 45-Jährigen betrat, fand die Vermieterin einen brennenden Papierhaufen in einem der Zimmer.

Die Eigentümerin rief zwei Nachbarn zur Hilfe. Gemeinsam konnten sie den Brand in der Wohnung schnell löschen. Bei der Löschaktion erlitten zwei von ihnen eine leichte Rauchgasvergiftung.

Der mutmaßliche Brandstifter wurde im Rahmen einer Fahndung noch am gleichen Abend festgenommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bamberg wurde gegen den 45-Jährigen ein Haftbefehl wegen versuchter schwerer Brandstiftung und vorsätzliche Körperverletzung erlassen.

