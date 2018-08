Bamberg: Polizisten bei Sandkerwa-Auftakt verletzt

Beamte mussten Streitigkeiten schlichten und Männer in Gewahrsam nehmen - vor 13 Minuten

BAMBERG - Am Donnerstag wurde in Bamberg die Sandkerwa eröffnet. Während etliche Besucher bei bestem Wetter friedlich feierten, musste die Polizei in der Nacht mehrmals durchgreifen. Zwei Beamte wurden dabei sogar verletzt.

Schönes Wetter, zahlreiche Besucher, ein ruhiger Nachmittag - die Eröffnung der Bamberger Sandkerwa lief aus polizeilicher Sicht sehr positiv ab. Doch sobald es dunkel wurde, hatten die Beamten auf dem Fest alle Hände voll zu tun. Sie griffen auf dem Gelände einen 15-Jährigen auf. Da der Jugendliche stark alkoholisiert war, wurde er seiner Mutter übergeben. Kurz vor Mitternacht sprach ein Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes einen Mann an, der dort gegen eine Hauswand uriniert hatte. Doch der Wildpinkler rastete daraufhin völlig aus und verletzte den Security im Gesicht. Gegen den Schläger wird nun unter anderem wegen Körperverletzung ermittelt.

Kurz nach ein Uhr morgens kam es dann zu einem weiteren Zwischenfall: Im Festgebiet waren mehrere Menschen in Streit geraten, Polizisten mussten einen 20-Jährigen von der Gruppe trennen. Der junge Mann wurde daraufhin aggressiv und schlug zwei Einsatzkräfte, die dadurch verletzt wurden. Auch ihn erwarten nun mehrere Anzeigen.

Wenig später griffen die Polizisten einen 31-Jährigen auf - er war mit rund 1,8 Promille auf dem Fahrrad unterwegs. Kurz nach 3 Uhr wurden die Einsatzkräfte dann zu einem weiteren Einsatz gerufen, erneut waren junge Männer in einen Streit geraten. Die beiden wurden laut Polizei in Gewahrsam genommen. Die Polizei berichtet weiterhin, dass ein Festbesucher wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln angezeigt wurde und mehrere gaststättenrechtliche Erlaubnisse überprüft wurden. Doch trotz der Vorfälle resümierte die Polizeiinspektion Bamberg am Freitagmorgen: "Ein Großteil der Festbesucher feierte ausgelassen und ohne Beanstandungen den ersten "Sandkerwa"-Tag 2018."

