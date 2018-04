Bamberg rüstet sich zum Start der Fahrradsaison

BAMBERG - Der Frühling ist da – und damit auch die Fahrradsaison! Zeit, die Drahtesel wieder aus dem Winterschlaf zu wecken und mit dem Rad die steigenden Temperaturen zu genießen. Mit der großen Anzahl an Fahrradfachgeschäften in Bamberg, einem neuen E-Bike-Shop und der jährlich stattfindenden Zweirad-Versteigerung der Stadt ist für jeden Radler das Passende dabei.

In Bamberg wächst mit den ersten Frühlingsblumen auch wieder die Anzahl der Fahrräder, die sich im Stadtgebiet tummeln. Foto: Katja Kiesel



Es ist wieder soweit: Wenn die Winterkleidung mit den ersten frühlingshaften Sonnenstrahlen endlich eingemottet wird, dürfen dagegen die Fahrräder wieder aus dem Schuppen geholt werden. Die besonders Motivierten fahren jetzt täglich mit dem Rad zur Arbeit, Ausflügler verbinden den Besuch im Park mit einer sonntäglichen Radtour.

Fahrradstadt Bamberg

Und gerade Bamberg gilt als Fahrradstadt: Mehr als 30% der Wege werden in der Domstadt per Drahtesel zurückgelegt - ein bayernweiter Spitzenwert. Dass die Bamberger Fans des Zweirads sind, zeigt sich auch an der großen Anzahl von Fachgeschäften im Stadtgebiet. Wer seinen mobilen Untersatz noch frühlingsfit machen muss, findet in Bamberg mehrere Anlaufstellen. Eine Auflistung findet sich am Ende des Artikels. Der Anfang März festgelegte, neue Verkehrsentwicklungsplan zur Verbesserung der Rad-Infrastruktur und -sicherheit soll einen weiteren wichtigen Beitrag leisten, der Bamberg den Titel "Fahrradstadt" verdient tragen lässt.

Zweiradversteigerung der Stadt

Wer noch auf der Suche nach einem mobilen Untersatz zum Schnäppchenpreis ist, der ist mit einem Besuch der jährlich stattfindenden Zweirad-Versteigerung der Stadt Bamberg gut beraten. Foto: Stadt Bamberg



Wer momentan noch ohne Rad und nur mit kleinem Budget in die diesjährige Radsaison startet, für den lohnt sich ein Besuch in der Ludwigstraße 22 am 24. April 2018. Hier werden wie jedes Frühjahr diejenigen Räder versteigert, die bei der städtischen Fundsachenverwaltung abgegeben und nach Ablauf der gesetzlichen Wartefrist nicht abgeholt wurden. Von 14 Uhr bis 16 Uhr suchen die vergessenen Zweiräder einen neuen Besitzer, der Meistbietende kann sie gegen sofortige Bezahlung natürlich gleich mit nach Hause nehmen.

E-Bike-Trend - neuer Shop in der Ulanenkaserne

Im neuen E-Bike-Shop in der Ulanenkaserne können sich Interessierte rund um den Pedelec-Trend informieren – und auf Wunsch auch gleich selbst eine Probefahrt unternehmen. Foto: Katja Kiesel



Für diejenigen Radfans, die etwas Neues ausprobieren wollen, gerne ein paar mehr PS unter dem Sattel haben oder sich beim anstrengenden Treten motorisch unterstützen lassen möchten, für den ist der neue E-Bike-Trend genau das Richtige. Die Räder, die den in die Pedale tretenden Fahrer dank Elektromotoren und Akkus in unterschiedlichen Modi unterstützen, sind stark im Kommen und erfreuen sich Jahr um Jahr steigender Beliebtheit. In Bamberg hat hierzu ein neuer Shop eröffnet: Interessierte können sich im E-Bike-Center in der Ulanenkaserne einen umfassenden Eindruck über die Pedelecs, wie die Räder auch genannt werden, verschaffen. Die Filiale ist eine Erweiterung zu dem gegenüberliegenden, bereits seit dem Ende der 80er Jahren bestehenden Radsport Haus in der Nürnberger Straße. Auf 300 zusätzlichen Quadratmetern finden nun zahlreiche E-Bikes unterschiedlicher Art Platz.

René Runge vom Radsport Haus erklärt: "E-Bikes sind eine Fahrzeugklasse für sich – und längst nicht mehr nur etwas für Menschen, die körperliche Beeinträchtigungen beim "normalen" Radfahren einschränken. Das Publikum wird immer jünger und gerade E-Bikes im Sportbereich wie dem Mountainbiking sind stark im Kommen". Ausprobieren lohnt sich also, eine Probefahrt wird im Radsporthaus stes mit angeboten und beschert ein ganz neues Fahrgefühl.



Fahrrad-Adressen in Bamberg:

Fahrradladen Schneider

Franz-Ludwig-Straße 7a

Der Radladen

Steinweg 4a



Fahrradhaus Griesmann

Gangolfsplatz 4



Bonanza Radmobil

Rüdelweg 3



Radsport Haus

Nürnberger Straße 151

+ E-Bike-Center

Nürnberger Straße 112



Fahrradhandel an der Löwenbrücke

Äußere Löwenstraße 1



Motor Ritter GmbH

Nürnberger Straße 20



rehawe bikes

Gundelsheimer Straße 99



Fahrrad Dratz

Pödeldorfer Straße 190



E-Bike Point Bamberg

Würzburger Straße 76



The Flemish Cap - der E-Bike-Spezialist

Hafenstraße 37

