Bamberger bastelt sich Autokennzeichen selbst

63-Jähriger hatte sich die Schilder im Ausland besorgt - vor 2 Stunden

BAMBERG - Nicht schlecht gestaunt: Am Freitagnachmittag bemerkten Beamten der Polizeiinspektion Bamberg-Land ein Fahrzeug auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes, das ein ungewöhnliches Kennzeichen besaß.

Das angebrachte Kennzeichen, entsprach augenscheinlich nicht dem Standard. Der 63-jährige Fahrzeughalter gab bei der Befragung durch die Polizisten an, die ursprünglichen Kennzeichen im Ausland verloren zu haben und sich dann dort die nun am Pkw angebrachten Schilder "besorgt" zu haben.

Um nicht aufzufallen, bastelte er noch die passenden Zulassungs- und Hauptuntersuchungsplaketten und brachte diese ebenfalls an. So ersparte er sich zunächst zwar die Kosten für die Neuausstellung amtlicher Kennzeichen, muss sich nun aber in einem eingeleiteten Ermittlungsverfahren verantworten.

