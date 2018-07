Bamberger Bürgerinitiative lädt zu "Waldspaziergangs-Demo"

BAMBERG - Die Petition der Bürgerinitiative "Für den Hauptsmoorwald", die sich gegen die geplante Bebauung in dem Bamberger Naherholungsgebiet einsetzt, ist laut den Initiatoren gut angelaufen. Für Sonntag, den 8. Juli 2018 ist nun eine "Waldspaziergangs-Demo" für auf einem drei Kilometer langen Rundweg durch den Wald für Interessierte geplant.

Mit einer Waldspaziergangs-Demo will die Bürgerinitiative am Sonntag drei Kilometer direkt im Hauptsmoorwald nochmals auf das Thema rund um die geplante Bebauung aufmerksam machen. © Bürgerinitiative "Für den Hauptsmoorwald"



"Für den Hauptsmoorwald": Die Bürgerinitiative, die seit rund vier Wochen die Unterschriften derjenigen Bürgerinnen und Bürger sammelt, die sich gegen die Errichtung eines neuen Industrie- und Gewerbegebietes in einem Teilgebiet des Bamberger Hauptsmoorwaldes aussprechen wollen, zeigt sich in einem ersten Zwischenfazit sehr zufrieden. Laut Initiator Björn Scharf bekam diese vor allem nach der vor rund 14 Tagen stattgefundenen Informationsveranstaltung noch einmal verstärkt Zulauf - diese habe "bei vielen der Anwesenden zu großen Irritationen bis hin zu echter Verärgerung geführt".

Breite Unterstützung der Petition

Vorangegangen waren dem aktuell laufenden Bürgerbegehren bereits eine Petition gegen den Polizeineubau, über welchen nicht die Stadt Bamberg sondern der Freistaat entscheidet, sowie die Online-Petition "Für den Hauptsmoorwald" - beide wurden bereits an die Zuständigen übergeben. Mit-Initatorin Virginie Cavanna ist begeistert über die "unglaublich breite Unterstützung durch Kirchengemeinden, Vereine und Verbände aber gerade auch durch Einzelhandel und Gastronomie". So bestehen mittlerweile über 100 Sammelstellen im gesamten Stadtgebiet, an denen die Unterschriften für das Bürgerbegehren abgegeben werden können.

Bürger sollen selber entscheiden können

Die Unterstützer der Initiative "Für den Hauptsmoorwald" möchten das bedrohte Waldstück vor der Rodung und anschließender Bebauung schützen. © Bürgerinitiative "Für den Hauptsmoorwald"



"Klima- und Umweltschutz, der Erhalt des Waldes und gegen Flächenversiegelung, aber auch Kritik an einem Politikstil der die Bürger nicht aktiv beteiligt, Kritik am völligen Ausblenden von Fragen der gesundheitlichen Belastung durch mehr Verkehr und Industrie und einer unglaubwürdigen Argumentation pro Gewerbegebiet von Seiten der Stadt" - Motive gibt es viele, die die Bürger dazu bewegen, sich mit ihrer Unterschrift auf den Listen der Petition gegen die Bebauungspläne einzusetzen, vermutet Scharf. Die Initiatoren sehen einige Unstimmigkeiten in den Ausführungen der Stadt, finden, es werde ein falscher Eindruck vom Gelände vermittelt und die baulichen Maßnahmen verharmlost. "Da passt einfach so vieles nicht zusammen und da ist es gut, wenn wir als Bürger selber entscheiden können, was mit dem Areal passieren soll", betont Cavanna.

Waldspaziergangs-Demo am Wochenende

Fürs Wochenende hat die Initiative eine Aktion geplant, um auf ein Neues für das Thema zu sensibilisieren. Geplant ist, am Sonntag, den 8. Juli 2018 um 14 Uhr eine Waldspaziergangs-Demo auf einem drei Kilometer langem Rundweg durch den Hauptsmoorwald zu unternehmen. Treffpunkt wird der Wanderparkplatz am Hauptsmoorwald - Ecke Moosstraße/Armeestraße sein. Auch für Rollstühle und Kinderwagen geeignet wird die Demo zu Beginn durch die Samba-Gruppe "Baobab" begrüßt. Musikalisch geht’s auch beim ersten kurzen Stop des Spaziergangs weiter, in Form eines „Wald Demo Chores“ wird gemeinsam gesungen, später erzählt dann eine Märchenerzählerin die Geschichte vom "Jäger des Hauptsmoorwaldes". Vom Bund Naturschutz gibt es dann noch einige Infos rund um die geplante Rodung sowie natürlich die Gelegenheit, die eigene Unterschrift unter die Petition zu setzen.



Engagement nicht nur in Bamberg

Organisiert wird diese etwas anderes Demonstration von Michael Hemm aus Roßdorf am Forst, der als "Nicht-Bamberger" zwar die Petition nicht unterzeichnen, sich dafür aber auf diese Weise engagieren will: "Auch, wenn ich das Bürgerbegehren nicht unterschreiben kann, so ist doch der Erhalt des Waldes ein Anliegen, das weit über die Grenzen der Stadt Bamberg hinausgeht. Wir brauchen den Wald als Erholungsraum, für Wasser-, Immissions- und Klimaschutz, dafür dass wir überhaupt Luft zum Atmen haben. Das geht uns doch alle an, da will ich was tun!"

