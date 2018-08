Bamberger Sandkerwa 2018: Der Auftakt in Bildern

Nach dem offiziellen Anstich feierten die Bamberger ausgelassen - vor 51 Minuten

BAMBERG - Nachdem die Sandkerwa 2017 aufgrund gestiegener Sicherheitsvorkehrungen und finanzieller Risiken abgesagt worden war, ist das beliebte Volksfest dieses Jahr zurück in die Weltkulturerbe-Stadt gekommen: Und es scheint, als würden die Bamberger das Fest nun umso mehr genießen. Nach dem offiziellen Anstich am Donnerstag, ging es im Anschluss gleich so richtig rund.

