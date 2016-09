Bamberger stirbt nach Drogenschmuggel im Körper

Crystal in Tschechien gekauft - Mann stirbt durch beschädigte Bodypacks - vor 1 Stunde

BAMBERG - Der Schmuggel einer größeren Menge Crystal in seinem Körper wurde am Sonntag einem 37-jährigen Bamberger zum Verhängnis. Er starb, als sich einige Verpackungen der Drogen lösten. Gegen seinen Komplizen erging nach intensiven Ermittlungen der Kripo Bamberg Haftbefehl.

Die Kripo Bamberg hat die geschmuggelten Bodypacks sichergestellt. © Polizeipräsidium Oberfranken



Mit dem Plan, eine größere Menge Crystal zum Weiterverkauf zu beschaffen, machten sich der 37 Jahre alte Bamberger, ein 35-Jähriger und ein weiterer Bekannter am 3. September mit dem Zug auf den Weg in die Tschechische Republik.

Um weniger aufzufallen, nahmen sie einen weiteren Mann mit seiner 13 Jahre alten Tochter mit. Die größere Menge Bargeld versteckte einer der Beteiligten unauffällig in Kleidungsstücken an seinem Körper. Nachdem der Bamberger und sein 35-jähriger Bekannter rund 80 Gramm Crystal gekauft hatten, mieteten sie sich in ein Hotelzimmer ein.

In den nächsten Stunden teilten sie das Crystal in zahlreiche kleine Mengen auf und verpackten es in sogenannte Bodypacks, die der 37-jährige Bamberger nach und nach schluckte. Sein Komplize schmuggelte ebenfalls eine kleine Menge, die er in seinen Körper einbrachte.

Bekannte schweigen

Am Abend trafen sich die Tatverdächtigen mit Bekannten in einer Wohnung im Inselgebiet in Bamberg. Im Verlauf der folgenden Stunden ging es dem 37-Jährigen gesundheitlich zunehmend schlechter. Offenbar waren die Bodypacks undicht und das Rauschgift in den Körper des Mannes geraten. Erst als der 37-Jährige kollabierte, wählte eine der Anwesenden den Notruf.

Allerdings informierten die Bekannten des Mannes die Rettungskräfte nicht über den gefährlichen Inhalt in seinem Körper, der für seinen lebensbedrohlichen Zustand offensichtlich verantwortlich war. Trotz sämtlicher Bemühungen der Ärzte starb der Mann wenig später im Krankenhaus. Beamte der Polizei Bamberg, die im Rahmen des Rettungseinsatzes verständigt wurden, nahmen die Ermittlungen in der Wohnung auf. Zudem stellten sie eine kleine Restmenge Crystal sowie Rauschgiftutensilien sicher.

Nach umfassenden Ermittlungen des Fachkommissariats der Kripo Bamberg und auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bamberg wurde gegen den Komplizen des Verstorbenen Haftbefehl wegen Verstößen nach dem Betäubungsmittelgesetz erlassen. Am Donnerstag konnten Kriminalbeamte den 35-Jährigen im Stadtgebiet Bamberg festnehmen. Bei der Durchsuchung seiner Wohnräume fanden sie noch eine geringe Menge Drogen sowie ein Elektroschockgerät und stellten die Gegenstände sicher.

Inzwischen sitzt der Beschuldigte in einer Justizvollzugsanstalt ein. Er muss sich zudem wegen fahrlässiger Tötung strafrechtlich verantworten. Kripo und Staatsanwaltschaft prüfen derzeit eine Strafbarkeit insbesondere wegen unterlassener Hilfeleistung durch die Bekannten des 37-Jährigen.

