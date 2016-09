Bamberger Studentin blamiert sich fast bei Jauch

BAMBERG - Das war knapp an der Blamage vorbei. Die Bamberger Studentin Katharina Schumacher ist am Montagabend bei der ersten Folge der RTL-Quizshow "Wer wird Millionär?" nach der Sommerpause beinahe an der 100-Euro-Frage gescheitert.

Stark angefangen, direkt stark nachgelassen, aber gerade noch die Kurve gekratzt: Erst schaffte es die Bamberger Psychologiestudentin Katharina Schumacher am Montagabend in rekordverdächtigen 2,23 Sekunden bei "Wer wird Millionär?" auf das Podium zu Günther Jauch (Aufgabe: "Ordnen Sie die Körbchengrößen bei BHs aufsteigend - angefangen mit der kleinsten!"), dann scheiterte sie beinahe krachend an der 100-Euro-Frage.

Die Frage lautete: "Wer beim Ausdauerlauf keucht, rennt sich redensartlich...? A: die Zunge aus dem Mund, B: die Lunge aus dem Hals, C: die Tränen aus den Augen, D: den Schmalz aus den Ohren." Daraufhin sagte die Studentin lachend: "Ähm, ok. Ich kenne das Sprichwort nicht, tatsächlich." Erst legte sie sich richtig auf B fest, schwenkte aber dann um auf "A: die Zunge aus dem Mund". Um ein Haar hätte sie A eingeloggt, entschied sich schließlich aber doch wieder für B - das war knapp. Ohne weitere große Zwischenfälle kam die Kandidatin bis zur 8000-Euro-Frage und wird nächste Woche weiter um die Million spielen.

