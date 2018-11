Bamberger Weihnachtsmärkte: Die Domstadt hat viel zu bieten

BAMBERG - Endlich ist es wieder so weit: Heißer Glühwein, Lebkuchen und gebrannte Mandeln locken selbst bei eisigen Temperaturen aus dem Haus und auf den Weihnachtsmarkt. Auch Bamberg hat wie jedes Jahr einiges zu bieten, um sich auf die sinnliche Zeit des Jahres einzustimmen.

Auf zahlreichen Weihnachtsmärkten in Bamberg und Umgebung kann man sich auf die besinnlichen Tage einstimmen. © Katja Kiesel

Bamberger Weihnachtsmarkt

Bereits seit letztem Donnerstag, den 22.11.2018, lädt der große Weihnachtsmarkt auf dem Bamberger Maxplatz zum gemütlichen Schlendern ein. Neben dem Platz vor dem Rathaus verwandelt sich auch die gesamte Fußgängerzone bis zur Oberen Brücke in eine weihnachtliche Flaniermeile. Zahlreiche Buden bieten herzhafte und süße Leckereien, bei mehreren Ständen kann man mit den unterschiedlichsten Glühweinen oder der berühmten Feuerzangenbowle von außen wie innen der Kälte trotzen. Und wessen Bauch schon voll ist, der bewundert kunsthandwerkliche oder weihnachtliche Dekorationsartikel in den Auslagen.

Der Markt endet am 23.12.2018 und öffnet von Montag bis Samstag täglich zwischen 9.30 Uhr und 20 Uhr, Sonntags geht es erst ab 11 Uhr los.

Adventsmarkt im Sand

Der Adventsmarkt im Sand ist ebenfalls ein Weihnachtsmarkt mit Liebhaber-Garantie im Bamberger Sandgebiet. Rund um die malerische Elisabethenkirche warten rund 30 Aussteller mit ihren regional erzeugten Waren, kunsthandwerklichen sowie hochwertigen, gewerblichen Produkten. Auch für das leibliche Wohl ist hier natürlich bestens gesorgt. Der Adventsmarkt öffnet am Freitag, den 30.11.2018 seine Pforten und bleibt über das gesamte Wochenende bestehen.

Geöffnet ist Freitag von 16 Uhr bis 20:30 Uhr, am Samstag zwischen 11 Uhr und 20.30 Uhr und am Sonntag von 11 Uhr bis 18 Uhr.

Don-Bosco-Weihnachtsmarkt

Ein weiterer Favorit unter den Weihnachtsmärkten im Bamberger Stadtgebiet ist der liebevoll gestaltete Weihnachtsmarkt des Don-Bosco-Jugendwerks. Kultur, Kunst und Handwerk locken am dritten Adventswochenende auf den Jakobsberg. Der Anstieg lohnt sich: In den historischen Räumen und geschmückten Hütten und Ständen sind vor allem Kunsthandwerker zu Gast. Den Besuchern bietet sich neben dem besonderen Flair vor allem auch ein buntes Kulturprogramm, sowie musikalische Darbietungen und besinnliche Texte in der Hauskapelle. Der Zirkus Giovanni bietet den kleinen und großen Gästen die Möglichkeit, einmal selbst in eine Artisten-Rolle zu schlüpfen und sich selbst auszuprobieren. Hunger und Durst werden durch die hauseigene Küche gestillt, unterstützt durch die jungen Menschen des Don-Bosco-Jugendwerks.

Der Markt ist am 15. und 16. Dezember geöffnet, am Samstag zwischen 13 Uhr und 20 Uhr und Sonntag von 11 Uhr bis 19 Uhr.

Interkultureller Kunsthandwerker-Weihnachtsmarkt

Am gleichen Wochenende wird Weihnachten außerdem auch noch interkulturell erfahrbar. Die Johanniskapelle, ihr romantischer Außenbereich, der angrenzende St. Johannes-Kindergarten und der gegenüberliegende Stephanshof bieten wieder Platz, um die Weihnachtstraditionen und -bräuche anderer Länder während des Interkulturellen Weihnachtsmarktes kennenzulernen. Auch hier wird man Liebhabern des Kunsthandwerks mit einem anspruchsvollen Angebot gerecht, es gibt ein Rahmenprogramm für Kinder und auch das leibliche Wohl wird nicht vernachlässigt.

Am Samstag, den 15.12., ist zwischen13 Uhr bis 19 Uhr geöffnet, am Sonntag, 16.12., kann man den Markt zwischen 11 Uhr und 19 Uhr besuchen.

Exquisites für Kunstliebhaber

Der Kunsthandwerker-Weihnachtsmarkt ist besonderer Anlaufpunkt für Kunst-Liebhaber und lädt zum Staunen und Flanieren ein. © Jule Dressler



Besonders künstlerisch wird es zwischen dem 14. und 16. Dezember im Atelier für Studioporzellan in der Bamberger Hainstraße. Dort präsentieren acht Künstlerinnen und Künstler ihre Arbeiten aus den Bereichen Schmuck, Gerät, Keramik, Holz, Glas, Objekt und Porzellan und geben den Besuchern so die Möglichkeit, noch ein besonders exquisites Geschenk für Heiligabend zu erwerben. Für eine Versorgung und Bewirtung der Gäste mit Bio-Produkten sorgt "Mode macht Mut".

Geöffnet ist am Freitag von 20 Uhr bis 22 Uhr, Samstag und Sonntag zwischen 11 Uhr und 20 Uhr.

Krippenweg Bamberg

Nicht unerwähnt unter weihnachtlichen Bamberger Highlights darf natürlich die Krippenstadt bleiben. An 36 verschiedenen Stationen des Krippenweges lässt sich eine große Vielfalt an unterschiedlichsten Krippen bewundern - ob groß oder klein, modern oder historisch, fränkisch oder aus aller Welt oder sogar lebendig und zum Streicheln. Bambergs traditionsreichste Krippe, die alljährlich am Schönleinsplatz zu Bestaunen ist, ist seit mittlerweile 55 Jahren fester und beliebter Bestandteil des Bamberger Krippenweges.

Bambergs traditionsreiche und beliebte Krippe am Schönleinsplatz wird nun zum 55. Mal aufgestellt und ist eines der Highlights entlang des Krippenweges. © Gartenamt



Vom 01.12.2018 bis 06.01.2019 bietet die Stadt Bamberg außerdem jeweils samstags, sonntags und feiertags um 13.30 Uhr eineinhalbstündige Krippenführungen durch die weihnachtliche Altstadt an. Karten gibt es beim Touristenbüro in der Geyerswörthstraße 5 für 8 Euro. Schüler, Auszubildende, Studenten oder Menschen mit Behinderung dürfen für 4 Euro teilnehmen, Kinder bis 6 Jahre sind frei.

