Bauantrag: 84 neue Seniorenwohnungen in Bamberg Ost

Neuer Bebauungsplan: Anfang 2017 soll mit dem Bau begonnen werden - vor 3 Stunden

BAMBERG - Neuen Wohnraum für Senioren soll das Bebauungsprojekt 331 C in der Kloster-Langheim-Straße in Bamberg Ost ermöglichen: 84 Wohnungen plus Tagespflege und Café sollen ein attraktives Wohnquartier schaffen. Der Bauantrag ist eingereicht, der Baubeginn wird bereits für Anfang 2017 geplant.

In der Kloster-Langheim-Straße in Bamberg Ost sollen insgesamt 84 Seniorenwohnungen entstehen. © Stadt Bamberg



Service-Wohnen: Das Konzept soll älteren Menschen so lange wie möglich ein selbstbestimmtes Wohnen ermöglichen. Je nach Wunsch und Bedürfnis können hierbei Zusatzleistungen in Anspruch genommen werden: häusliche Krankenpflege, hauswirtschaftliche Hilfe, ein Einkaufsservice, Fitnessangebote und organisierte Spieleabende runden die Idee ab und wollen das Halten von Sozialkontakten unter den Bewohnern erleichtern.

Service-Wohnen in Bamberg Ost

In der Kloster-Langheim-Straße 3-7 im Bamberger Osten soll ein solches Wohnprojekt nun umgesetzt werden. Auf der Dezember-Sitzung des Bau- und Werksenates wurden die bauplanungsrechtlichen Voraussetzungen hierfür geschaffen. Auf der 6.100 Quadtratmeter großen gewerblichen Brachfläche sollen drei drei- bis fünfgeschossige Wohngebäude mit Tiefgarage entstehen. Insgesamt werden diese 84 Wohnungen, sowie eine Tagespflege, Büroräume und ein Café, das auch der Öffentlichkeit zugänglich sein soll, beinhalten. Ziel ist ein neuer "attraktiver Wohnstandort" für Senioren.

Das Zentrum der Anlage soll ein begrünter Gartenhof bilden, der von den Landschaftsarchitekten Kaiser + Kaiser aus Coburg nach den Grundsätzen der Gartentherapie gestaltet wird. Der Bauantrag ist bereits eingereicht und die zuständige Firma Raab Wohnbau GmbH plant den Baubeginn bereits zum Jahresanfang.

Soziale Komponente

Größtenteils soll die Anlage aus Zwei-Zimmer-Wohnungen bestehen, die in drei Bauabschnitten als Eigentumswohnungen errichtet werden sollen. Außerdem wurde in die Planungen eine soziale Komponente mit aufgenommen: Zwölf Wohneinheiten sollen zu einem monatlichen Brutto-Kaltmiete-Preis von maximal 7,50 Euro pro Quadratmeter vermietet werden, der Stadt wurde hier ein Belegungsmitspracherecht eingeräumt.

Die Reaktionen der Anwohner waren überwiegend positiv, gerade die Zielgruppe der älteren Bevölkerung begrüßt das Vorhaben dieser neuen Wohnform in Bamberg.

Katja Kiesel