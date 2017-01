Bei Bamberg: 40-Tonner prallt ungebremst auf Pannenauto

Frau wird im Fahrzeug eingeklemmt - Autobahn kurzzeitig gesperrt - vor 57 Minuten

BAMBERG - Am Mittwochmittag ist ein Sattelzug auf der A73 in Richtung Nürnberg ungebremst in ein Pannenfahrzeug gefahren. Die Frau wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden.

Das Auto der Frau wurde durch den Aufprall stark beschädigt. © NEWS5 / Merzbach



Das Auto der Frau wurde durch den Aufprall stark beschädigt. Foto: NEWS5 / Merzbach



Der Unfall geschah am Mittwoch gegen 12.50 Uhr auf der Autobahn A73 in Richtung Nürnberg. Zwischen den Anschlussstellen Zapfendorf und Breitengüßbach stellte eine Frau ihr Auto wegen einer Panne auf dem Standstreifen ab. Der Wagen ragte dabei leicht auf die Fahrbahn. "Wir müssen noch ausmessen wo das Fahrzeug genau stand und wie schnell der Lkw war", erklärte Polizeihauptkommissar Werner Schnödt von der Verkehrspolizei Bamberg.

Bilderstrecke zum Thema Von 40-Tonner gerammt: Frau in Auto eingeklemmt Auf der A73 in Richtung Nürnberg wurde am Mittwochmittag eine Frau in ihrem Auto eingeklemmt. Weil ihr Wagen eine Panne hatte, stellte sie ihr Fahrzeug auf dem Standstreifen ab. Ein Sattelzug rammte den Wagen, die Frau verletzte sich durch den Unfall mittelschwer.



Ein heranrauschender Lkw fuhr ungebremst in das Pannenfahrzeug, in dem die Frau noch saß. Die Fahrerin wurde durch den Aufprall im Auto eingeklemmt und musste durch die anrückende Feuerwehr aus dem Wrack befreit werden.

Die Frau wurde mittelschwer verletzt und ins Krankenhaus gebracht, war aber durchgehend ansprechbar. Die A73 war in Fahrtrichtung Nürnberg kurzzeitig für die Dauer der Bergung komplett gesperrt, vorher war die linke Spur befahrbar. Der Lkw-Fahrer steht unter Schock und wurde ebenfalls ins Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden belief sich insgesamt auf rund 20.000 Euro.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

ama

Mail an die Redaktion