Bei Bamberg: Mann stirbt nach Bahnunfall

28-Jähriger schleppt sich einen Kilometer weit - Große Suchaktion - vor 48 Minuten

HALLSTADT - Ein 28 Jahre alter Mann ist bei Hallstadt (Landkreis Bamberg) von einem Zug erfasst und tödlich verletzt worden. Eine Spaziergängerin entdeckte die Leiche am Freitagmorgen auf einer Wiese, einen Kilometer weit entfernt vom Unfallort.

Den Ermittlungen zufolge war der Mann am Donnerstagabend bei dem Unfall von einem Zug schwer verletzt worden und hatte sich dann noch etwa einen Kilometer weitergeschleppt, ehe er auf der Wiese am nördlichen Stadtrand von Hallstadt zusammenbrach. Nach Polizeiangaben vom Freitag hatte der Zugführer gegen 22.45 Uhr den Zusammenprall bemerkt und eine Notbremsung durchgeführt. Polizei und Rotes Kreuz suchten bis in den frühen Morgen die Bahnstrecke vergeblich ab, auch ein Hubschrauber und Suchhunde waren im Einsatz. Die Bahnstrecke war bis gegen 4 Uhr teilweise gesperrt.

Am Freitagmorgen kurz vor 8 Uhr entdeckte schließlich eine Spaziergängerin auf der Wiese am Mainufer den leblosen Mann. Ein herbeigerufener Notarzt konnte nur noch den Tod des 28-jährigen Mannes feststellen. Laut den Ermittlern deuten die äußerlich festgestellten Verletzungen daraufhin, dass es sich bei dem Mann um die vom Zug angefahrene Person handelte. Zur Klärung der Todesursache hat die Staatsanwaltschaft Bamberg eine Obduktion beantragt.

dpa, fas