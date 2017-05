Bei Bamberg: Unbekannte wollen Geldautomaten sprengen

Täter ergriffen die Flucht - Großfahndung der Polizei - vor 1 Stunde

LEESTEN/BAMBERG - Am Mittwochmorgen bereiteten Unbekannte in Leesten im Landkreis Bamberg ein Gasgemisch vor. Eigentlich wollten sie damit den Geldautomaten einer Volksbank sprengen, doch sie wurden gestört und ergriffen die Flucht.

Am frühen Morgen roch es in der Volksbank Leesten verdächtig nach Gas. © NEWS5

Am frühen Morgen roch es in der Volksbank Leesten verdächtig nach Gas.

In den frühen Morgenstunden plante die Tätergruppe, den Geldautomaten mit einem Gasgemisch zu präperieren, um eine Explosion zu erzeugen und damit an die Geldkasette zu gelangen.

Doch laut Angaben der Polizei wurden die Unbekannten von irgendetwas gestört und ergriffen daraufhin die Flucht. Was konkret passiert war, konnte der Pressesprecher der Polizei Oberfranken noch nicht sagen. Direkt danach wurde eine Großfahndung der Polizei eingeleitet. Glücklicherweise entstand kein größerer Sachschaden, da es nicht zur Explosion kam. Weil es in der Bank verdächtig nach Gas roch, wurde vorsorglich die Feuerwehr gerufen.

Bilderstrecke zum Thema

Am frühen Mittwochmorgen wollten Unbekannte mithilfe eines Gasgemisches den Geldautomaten in der Volksbank in Leesten sprengen. Doch irgendetwas hinderte sie daran und so ergriffen sie die Flucht.