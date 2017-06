Bei dem Unwetter am Freitagabend brach von einem Ahornbaum nahe der Oberen Brücke in Bamberg ein kräftiger Ast ab. Der schwere Holzstamm stürzte direkt auf die Statue "Kreuzigungsgruppe" aus dem Jahr 1715. Eine der Figuren brach daraufhin vom Sockel. Mit viel Feingefühl entfernten Feuerwehrkräfte schließlich das Gehölz und entfernten den losen Stamm, der an der Brücke lehnte. © NEWS5 / Merzbach