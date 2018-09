Beißender Brandgeruch bei Bamberg: Feuerwehr rückt an

MEMMELSDORF - Mehrere Einsatzkräfte der Feuerwehr waren am Sonntagabend nahe Bamberg unterwegs. Grund dafür war ein starker Brandgeruch in einem Mehrfamilienhaus in Memmelsdorf.

Ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses rief am Sonntagabend einen Brandalarm aus. © News 5



In Memmelsdorf im Landkreis Bamberg sorgte am Sonntagabend ein unangenehmer Geruch für Aufruhr. Ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Gundelsheimer Straße wurde gegen 20 Uhr auf den beißenden Brandgeruch aufmerksam. Weil er dachte, dass es brennt, rief er die Feuerwehr und informierte zudem seine Nachbarn, die daraufhin mit ihm das Gebäude verließen.

Wenig später rückten einige Einsatzkräfte der Feuerwehr an, konnten jedoch keinen Brand feststellen. Trotz allem bestätigten sie den Brandgeruch, dessen Ursache laut Angaben der Polizei Oberfranken bisher noch nicht geklärt ist. Die Bewohner konnten unverletzt in ihre Wohnungen zurück kehren.

