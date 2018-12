Betrunkener Fahranfänger prallt mit Audi gegen Laterne

Alle fünf Insassen wurden verletzt - Auto stürzte fast in Regnitz - vor 29 Minuten

BAMBERG - Am frühen Samstagmorgen ist es in der Bamberger Innenstadt zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen: Ein stark betrunkener 19-Jähriger prallte mit seinem Audi gegen zwei Rohre und kollidierte anschließend mit einer Laterne - beinahe stürzte der Wagen in die Regnitz. Alle fünf Insassen wurden verletzt.

Trotz seiner erheblichen Alkoholisierung von 1,98 Promille war der Fahranfänger gegen 4.20 Uhr mit seinem Auto auf der Langen Straße zum Kranen unterwegs. In der Rechtskurve Obstmarkt/Am Kranen kam der Wagen plötzlich von der Fahrbahn ab und kollidierte mit zwei Rohren. Anschließend prallte das Auto noch gegen eine Straßenlaterne.

Laut Angaben der Polizei verhinderten die Rohre gerade so, dass der Audi in den linken Regnitzarm stürzte. Alle fünf Insassen wurden durch den Unfall verletzt und mussten zur Untersuchung ins Klinikum am Bruderwald gebracht werden.

Der Wagen sowie die Laterne wurden total beschädigt, die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 10.000 Euro. Der 19-Jährige musste sich im Krankenhaus einer Blutentnahme unterziehen. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Außerdem wurde sein Führerschein sichergestellt.

